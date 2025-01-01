В навечерието на празника на Военновъздушните сили е истинска чест да отлича двама български офицери от ВВС и генерал от запаса за техния достоен житейски и професионален път и принос за развитие на отбранителните способности на страната. Това заяви държавният глава Румен Радев на церемония в Гербовата зала на президентската институция, по време на която отличи с Почетния знак на президента подполковник Стефан Стефанов, майор Димитър Григоров и о.з. генерал-майор Иван Парапунов.

Отличията на подполковник Стефанов и майор Григоров са за значимия им принос към националната сигурност в мирно време. О.з. генерал-майор Парапунов бе отличен за своя значим принос към развитието и укрепването на Военновъздушните сили и националната сигурност на Република България.

В приветствието си Радев заяви, че професионалният път на генерал-майор Парапунов като летец, инструктор, командир и военен ръководител е пример за посветеност и всеотдайност. Държавният глава припомни, че генерал Парапунов не само е обучавал летците и бъдещите командири на професионализъм и дисциплина, но е успял да възпита в дух на родолюбие и патриотизъм личния състав, заради което е заслужил уважението на всички свои подчинени. „Бяхте от онези командири, които поемаха риск и отговорност и обучаваха своите подчинени в обстановка, максимално близка до бойната. Вашата отдаденост на авиационната кауза е истински пословична и продължава да заразява младото поколение летци и авиационни специалисти“, заяви държавният глава. Радев отбеляза, че създадената от генерал Парапунов фондация „Български ВВС“ е незаменимо средство за популяризиране на авиационната идея, а също така подпомага и комуникацията на ВВС с българското общество. Президентът поздрави ген. Парапунов, че продължава да бъде активен участник в дейността на фондацията като неин почетен председател. „За мен беше чест да служа под Вашето командване и да се уча от Вас“, подчерта президентът.

В словото си държавният глава заяви, че подполковник Стефан Стефанов и майор Димитър Григоров са стожери, около които се градят способностите на формирования във ВВС, а техните сили, знания, опит и ерудиция са качества, от които се учат младите им колеги. „Вие продължавате да отдавате сили и оставате верни на клетвата, която сте дали - да давате всичко от себе си за отстояването на въздушния суверенитет на Родината и за усещането и увереността на българските граждани, че вие ще защитите тяхното здраве и живот при всякакви условия“, каза още Радев. Президентът поздрави двамата офицери за тяхната отдаденост, както и за приноса им към националната сигурност в мирно време. „За да се чувстват българите спокойни и в пожари, и в наводнения и да укрепвате така важната връзка между народ и армия“, посочи още той. Радев открои също важната роля на семействата и близките на офицерите, които са тяхната надеждна опора в професионалния им и житейски път, изпълнен с предизвикателства.

Церемонията се проведе в навечерието на празника на Българските Военновъздушни сили - 16 октомври. На този ден през 1912 година поручик Радул Милков и поручик Продан Таракчиев за първи път използват самолета като бойно средство в небето над Одрин по време на Балканската война. По този повод на днешната церемония присъстваха и курсанти от Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“.

Преди церемонията държавният глава проведе среща в президентската институция с курсанти от Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“. „Вие сте бъдещето на ВВС, но за да имаме това бъдеще трябва да стъпим на здрави ценностни основи, произтичащи от нашите идеали, история, дух и отговорност към Родината“, посочи Радев по време на срещата, на която бе запознат с актуалната учебна програма на училището. Президентът подчерта също така значението на придобиването и усвояването на безпилотни летателни системи за развитието на съвременни отбранителни способности.