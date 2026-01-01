Легендарният футболист Любослав Пенев се прибра от Дрезден в България, съобщи популярният журналист Ники Кънчев.

Ел Голеадор беше транспортиран с частен самолет, оборудван с медицинска апаратура. Аеропланът, осигурен от собственика на ЦСКА Валтер Папазки, е кацнал още снощи на летището в германския град, а днес - в 14,25 часа, на летището в София.

Преди няколко дни стана ясно, че Пенев вече се чувства по-добре след няколкомесечно лечение на тумор в бъбреците и е готов да се прибере в България. В соцалните мрежи Кънчев тогава написа: "Добри новини за Любо Пенев! Чувства се добре и иска да се прибере в България след три месеца интензивно лечение от рак в Германия! Браво, Любо! Истински боец! Урааа!".

Пенев се подложи на имунотерапия в клиника в Дрезден, където за него се грижеха едни от най-добрите специалисти в Германия.

Лечението на 59-годишния бивш национал ще продължи на родна територия. В тази връзка Кънчев пише: "Стискаме палци на Любо родният въздух и енергията на българите да му помогне. Наистина у дома и стените помагат!"