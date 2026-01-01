Още преди да е станало ясно дали президентът Румен Радев ще замени „Дондуков“ 2 с политически проект преди парламентарната предсрочна надпревара през пролетта, от „Дондуков“ 1 заваляха първите реакции на потенциалната възможност за това.

По-рано днес от президентството обявиха, че Радев ще направи обръщение към нацията тази вечер в 19 часа.

Александър Рашев, ИТН

„Аз бих казал, че президентът трябва да спазва безпристрастна позиция в интерес на нашата държава. В много случаи може да се тълкува от думите му дотук като директна намеса в законодателната власт на нашата страна. Има случаи, в които директно е отправял критики към законодателната и изпълнителната власт на страната и сами може да тълкувате дали е в неговите правомощия“ – това коментира пред журналисти в парламента депутат от групата на ИТН Александър Рашев.

Народният избраник, който говори преди Комисията по конституционни и правни въпроси, отказа да отговори по-конкретно какво ще стори парламентарната група на ИТН: „Все още не ни е ясно каква е позицията на президента – дали той ще оглави лява, дясна или центристка партия, какви ще са неговите приоритети в законодателната власт, към която може евентуално да се стреми в момента. Нека видим неговата програма, позицията му по отношение на външната политика и тогава вече може да коментираме ние от ИТН“.

Рая Назарян, ГЕРБ-СДС

„Нека да видим. Това е негово правомощие. Той ще обяви – може и в едната и в другата посока. Твърде дълго гадаем. Нека да оставим да се развият“, коментира Рая Назарян.

„Защо да е проблем, ако обяви партия. Това е демокрацията. Всеки може да участва. В ГЕРБ нямаме страх от нов политически проект. Това е нормалната политическа ситуация, да имаме проекти с идеи, да печелят с убеждения и аргументи“, добави още тя.