Днес се открива академичната година в най-добрия Юридически факултет (ЮФ) в страната и този факултет е в Софийския университет "Св. Климент Охридски", каза министърът на правосъдието Георги Георгиев на откриването на академичната 2025/2026 година в Юридическия факултет на СУ, което се състоя в аудитория 272 на Ректората.

Юридическият факултет е водещ факултет в Софийския университет - на практика от неговото създаване през 1892 г., той е без никакво съмнение е и негов водещ факултет, и днес, каза деканът на ЮФ на СУ проф. д-р Даниел Вълчев.

Той се обърна към студентите с думите, че борбата за правото, за някои от индивидуалните измерения, изисква постоянни усилия.

Всеки от нас е длъжен да осъзнава големите обществени очаквания към хората, завършващи Юридическия факултет на Софийския университет. Уважаеми млади колеги, имайте високи изисквания към себе си и към света около вас. Не се примирявайте с несправедливото и с грозното, и най-важното - никога не се примирявайте с глупостта. Имайте високи изисквания към себе си, пожела на студентите деканът на Юридическия факултет на СУ проф. д-р Даниел Вълчев.

Проф. Даниел Вълчев представи на първокурсниците ръководството и преподавателите в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Сред гостите на академичната общност днес в аулата на Софийския университет бяха председателят на Народното събрание доц. Наталия Киселова, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, председателят на Комисията по образованието и науката в Народното събрание проф. Андрей Чорбанов, председателят на Националния синдикат "Висше образование и наука" проф. Лиляна Вълчева, генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев, ректори на университети, бивши ректори на Софийския университет, преподаватели и студенти.

Ректорът проф. Георги Вълчев откри академичната учебна година със слово и представи деканите на факултетите на Софийския университет.

Първокурсниците, първенци на национални олимпиади и състезания, и носители на национални дипломи за отличен успех, получиха студентските си книжки от ректора на Софийския университет.

Преди академичното тържество в аулата ректорското ръководство и Академичният съвет на Софийския университет поднесоха цветя на паметниците на дарителите Евлоги и Христо Георгиеви, и на паметните плочи на загиналите за родината по време на Балканските войни преподаватели и студенти от СУ.

Новата академична 2025/2026 година днес се открива във всички 16 факултета на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Тази година в Софийския университет се обучават 19 514 студенти и 1188 докторанти в общо 29 професионални направления. В 22 от тях висшето училище заема водеща позиция в страната според Рейтинговата система на висшите училища в България, съобщиха от Министерството на образованието и науката.