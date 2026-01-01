Процесът по изтегляне на левовете и по пускане в обращение на евробанкноти и евромонети върви гладко, дори повече от предварителните очаквания. Това коментира Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и председател на Координационния център към Механизма за еврото, на редовния седмичен брифинг на Координационния център.

Над 75% от левовете са изтеглени от обращение, двойното обозначение на цените ще е до август

Това, което бяха предварителните прогнози, че до края на март ще приключи процесът, на практика се осъществява и ще приключи по-бързо, посочи Иванов. По думите му обращението е заредено много добре с евробанкноти и вече няма проблем в тази посока.

Иванов цитира информацията на БНБ за процеса по изтегляне на левове и пускане в обращение на евро, според която към 6 февруари в наличнопарично обращение остават 5,9 млрд. лева в банкноти и монети, което представлява 81 процента изтеглено наличнопарично обращение в левове спрямо началото на 2025 г. Към тази дата в обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 6,7 млрд. евро, осигуряващи нормалното функциониране на платежната система и обслужването на икономиката и населението.

За периода 5 януари - 6 февруари в „Български пощи“ са осъществени 117 968 операции на обща стойност 182 милиона лева. На 6 февруари са обслужени 4952 граждани, като са обменени 8 300 000 лева в т. ч. изпълнените заявки са на стойност от 5 800 000 лева, каза Иванов. Той отново призова търговците и гражданите, които все още имат левови наличности, да не използват пощите като банки. Пощите не са банки, а са с призвание да обслужат местата, където няма банкови клонове, посочи той, отбелязвайки, че все още има поток от големите градове към малки пощенски клонове.

На брифинга Иванов припомни, че продължаваме да се намираме в период на двойно обозначаване на цените, добавяйки, че всички търговци трябва да имат предвид, че до август трябва да имат двойно етикетиране. Той припомни също за тези, които не са успели да обменят своите пари, че в БНБ безсрочно и безплатно се обменят левовете, в търговските банки и в „Български пощи“- без такси до 30 юни. Така всеки, на който са му останали левове, има необходимата възможност във време, когато е подходящо за него, без някакъв вид напрежение да може да обмени своите левове, каза Иванов.

Владимир Иванов се обърна и към по-възрастните хора с апел да не се поддават на определени „апетитни“ предложения, свързани с по-бърза и по-лесна обмяна и по домовете на левове, както и да се въздържат от носенето на големи парични суми в себе си с оглед на тяхната сигурност.

Относно сигурността при получаването на пенсиите, Иванов каза, че към момента е осигурена добра организация между МВР и „Български пощи“ и е осигурено навсякъде полицейско присъствие. Той отправи също призив към пенсионерите да спазват графика при получаването на пенсиите си, обяснявайки, че неспазването му създава определени затруднения и определено напрежение по пощенските клонове. Всичко е планирано, парите са осигурени, нека се спазва графикът, посочи той.

Владимир Иванов съобщи още, че за периода 31 януари - 5 февруари в МВР са регистрирани нови 23 случаи за опити за прокарване в обращение на неистински, включително и реквизитни евробанкноти. Образувани са пет досъдебни производства за извършване на престъпления по Наказателния кодекс (НК), едно досъдебно производство и едно бързо производство. Регистрирани са 10 преписки и 3 проверки за извършване на престъпления по НК. Иззети са общо 42 броя банкноти, от които 6 с номинал от 20 евро, 19 с номинал от 50 евро, 15 с номинал от 100 евро, по една банкнота с номинал от 200 и от 500 евро.

От началото на годината до 5 февруари в МВР са регистрирани общо 110 случая на опити за прокарване в обращение на неистински, включителни реквизитни евробанкноти, посочи още Иванов. Той информира, че в Главна дирекция „Национална полиция“ е постъпил сигнал от банкова институция относно зачестилите случаи за установени неистински евробанкноти с номинал от 20, 50, 100, 200 и 500 евро, като от началото на годината в банката са установени общо 9 броя неистински банкноти. В тази връзка Иванов каза, че на областните дирекции на МВР е възложено извършването на проверки, както и провеждането на оперативно-издирвателни мероприятия и процесуално-следствени действия за установяване на лицата, съпричастни към извършените деяния.

Иванов посочи още, че за периода 31 януари - 5 февруари в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) е получен един сигнал, подаден от граждани относно предлагане на евробанкноти в приложението „ТикТок“, обяснявайки, че се провеждат специализирани оперативни процедури за разследване и установяване на източника на фалшификатите. От началото на годината общо получените в ГДБОП сигнали са шест. В тази връзка Иванов каза, че структурите на МВР продължават оперативните и превантивни действия за недопускане на нарушения при въвеждане на еврото.

Относно проверките на контролните органи Владимир Иванов отчете, че в периода 30 януари - 5 февруари Комисията за защита на потребителите (КЗП) е осъществила 314 проверки на търговски обекти, при които са констатирани 12 нарушения, съставени са 23 акта за установяване на административни нарушения, издадени са 11 наказателни постановления и са сключени 6 споразумения по Закона за административните нарушения и наказания. Проверките са обхванали широк кръг обекти и дейности - магазини за хранителни стоки, заведения за хранене и развлечения, пекарни, кафе-сладкарници, диагностично-консултативни центрове, търговски обекти за вино, месо, пакетирани храни, плодове и зеленчуци, перилни препарати, както и различни видове услуги. Приоритетно контролната дейност е насочена към установяване на случаи на обосновано повишение на цените. Той информира, че при 149 стоки от общо проверени 2317 е установено обосновано увеличение на цените.

От началото на кампанията Националната агенция за приходите (НАП) е извършила 7415 проверки, като са образувани 571 административно-наказателни преписки, по които при 80 са издадени вече наказателни постановления. За периода от 2 до 8 февруари приходната агенция е направила общо 1154 проверки, при които са установени 74 нарушения на изискванията на Закона за въвеждане на еврото в България и 156 нарушения на наредбата за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговоските обекти (Наредба Н-18). Съставени и връчени са 113 акта за установяване на нарушения и са издадени 19 наказателни постановления на общо стойност от 28 000 евро, информира Иванов.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за периода 2-6 февруари е извършила общо 219 проверки на обекти, произвеждащи храни от малката потребителска кошница за установени несъответствия, касаещи хигиенното състояние на обектите, пропуски при етикетирането на храните, несъответствия между вложени суровини и заложените в технологичната документация и на етикета на продукта, като са връчени 8 броя предписания, съобщи още Владимир Иванов. Той посочи, че от пробите, взети от предходния отчетен период, са отчетени два несъответстващи резултата за нитрити в местни продукти, добавяйки, че са предприети необходимите мерки и са издадени предписания. От търговската мрежа в страната са взети и изпратени за изпитване в акредитираните лаборатории на БАБХ общо 8 проби - две от хляб, две от олио, две проби брашно, една проба точени кори и една проба рибна консерва, като се очакват резултатите от анализите. Иванов каза още, че БАБХ ще продължи извършването на засилен мониторинг на качеството на продуктите от малката потребителска кошница както при тяхното производство, така и при вземане на проби от търговската мрежа.