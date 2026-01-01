На 30 март президентът Илияна Йотова ще проведе среща с ръководствата на Национална агенция за приходите и Комисия за защита на потребителите.

Разговорът е част от поредица срещи, инициирани от държавния глава във връзка с предприемането на мерки за ограничаване на икономическите последици от конфликта в Близкия изток.

По време на срещата представителите на двете институции ще запознаят президентската институция с резултатите от извършения контрол и наблюдение, свързани с процесите около въвеждането на еврото в България.

Очаква се да бъдат обсъдени както текущите икономически предизвикателства, така и действията на държавните органи за защита на потребителите и осигуряване на финансова стабилност в страната.