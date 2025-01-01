Президентът Румен Радев ще се срещне днес с германския си колега Франк-Валтер Щайнмайер в рамките на двудневната си визита във федералната република.

Срещата "на четири очи" ще се проведе в двореца "Белвю" в Берлин.

Двамата държавни глави разговаряха в берлинската президентска резиденция през май 2022 г., след като Щайнмайер направи официално посещение в България през април 2019 г. по покана на българския си колега.

Очаква се перспективите за икономическото сътрудничество между двете страни да бъдат сред темите на днешната среща.

Вчера Румен Радев участва в откриването на високотехнологичен завод за муниции на германския оръжеен концерн "Райнметал" в провинция Долна Саксония. Германската компания планира да инвестира заедно с българското правителство в два завода в България - един за снаряди и един за барут, с очакван размер на инвестицията от над 1 млрд. евро.