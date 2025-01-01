Президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров коментира, че според юристите не е порок, че проектобюджетът не е минал през Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Той каза, че от синдиката са прегледали правната уредба.

Когато става дума за подзаконови актове, постановления на Министерския съвет, правилници, наредби, те задължително трябва да минават през Национални съвет за тристранно сътрудничество. Ако не минават, са предмет на решение на Върховния административен съд. Имало е случаи, в които сме ги отменяли, заяви президентът на КНСБ в отговор на въпрос на БТА дали е възможно да има някаква форма на обжалване затова, че проектът на Закон за държавния бюджет за 2026 г. ще бъде внесен в парламента, без да е обсъден преди това на НСТС.

Одобриха проекта на Закон за държавния бюджет на България за 2026 г.

За закони, особено Законът за държавния бюджет, юристите твърдят, че няма законово основание да се мисли, че е порок необсъждането и непроизнасянето на НСТС, заяви Димитров.

По-рано днес правителството одобри проекта на Закон за държавния бюджет за 2026 г. и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г. Това се случи, след като национално представените работодателски организации отказаха отново да присъстват на НСТС.

В началото на правителственото заседание премиерът Росен Желязков каза, че още днес кабинетът ще внесе в парламента проектобюджета за 2026 г.