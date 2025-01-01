Министър-председателят Росен Желязков свиква първо заседание на Националния борд по водите в изпълнение на решението на Народното събрание от 3 септември 2025 година относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в България. В рамките на заседанието ще бъдат набелязани най-спешните мерки във възможно най-кратки срокове, които бордът ще предприеме.

Проблемът с водите през последните години не само не се решава, но се и задълбочава. Този въпрос, който става все по-проблематичен, е част от липсата на координирани действия между институциите, между държавата и общините, между компетентните лица, които са призвани да носят отговорност при справянето с тази тематика. С тези думи премиерът Росен Желязков откри първото заседание на Националния борд по водите.

„Днешното първо заседание на Националния борд по водите има за цел ясно да адресира проблемите с водоснабдяването, които през последните години не само не се решават, но се и задълбочават“, заяви министър-председателят Росен Желязков в началото на заседанието на Националния борд.

Към проблемите за безводието той прибави липсата на инвестиции по ВиК структурата в общините и лошата инфраструктура, както и лошата експлоатация „Имаме много фактори, които комплексно водят до това, което наблюдаваме - климатичните промени, намаляването и неравномерните валежи, засушаването, природните стихии, в това число пожарите и лошото планиране и управление на водните ресурси“, добави той.

„Вчера наблюдавахме темата с Ловеч - лоша комуникация и решаване на един проблем в Плевен с ресурс от Ловеч и крайният резултат е лоша комуникация, лоша информираност и възможност за конфликтност между населението на различни общини при използването на един и същ воден ресурс“, заяви премиерът.

Междувременно общественото радио съобщи, че изпълнителният директор на ВиК - Ловеч Данаил Събевски е подал оставка.

Настоящият борд, като координационен механизъм, който следва да се отчита пред Народното събрание, следва да приеме интегриран подход, заръча премиерът и добави:

"Интегриран подход при управлението на водните ресурси, при планирането на целенасочени инвестиции във ВиК мрежата, в разработването на нови водоизточници, целенасочени инвестиции при управлението на речните корита. Защото проблемите, които са свързани с естествения отток напролет се превръщат в проблеми, които могат да доведат и до наводнение".

По думите му в Националния борд по водите има и представители на ББР, чиято капитализация преди известно време имала за цел именно такива целенасочени инвестиции.

"Нямаме оправдания за това, че няма пари. Пари има и трябва да се управляват честно, почтено и под надзора на обществото", категоричен е Желязков.

В рамките на заседанието ще бъдат набелязани най-спешните мерки във възможно най-кратки срокове, които бордът ще предприеме.

Целта на Националния борд по водите е да координира действията за преодоляване на водната криза през 2025 г., както и усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи.

В борда участват представители на: Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на енергетиката, Министерството на земеделието и храните, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката и индустрията, Националното сдружение на общините в Република България и Българската банка за развитие.