38-годишен шофьор блъсна човек и избяга в Кермен, Сливен, съобщиха от полицията.

Сутринта на 15 септември, малко след 7:00 часа, телефон 112 получава сигнал за пътнотранспортно произшествие в град Кермен.

Според първоначалната информация 38-годишен водач на автомобил при потегляне е ударил мъж на същата възраст, който се е намирал на пътното платно.

Шофьор блъсна и уби 88-годишен мъж н пешеходна пътека във Враца

Пострадалият пешеходец е откаран по спешност в болница в Сливен, където му е оказана медицинска помощ.

Шофьорът обаче е напуснал мястото на инцидента. След кратко издирване е установен и задържан от служители на участък „Запад“ към РУ–Сливен.

И двамата участници в произшествието са жители на Кермен. Причините за инцидента се изясняват. По случая е започнато разследване.