Партия "Продължаваме Промяната" (ПП) започна да разкрива най-спорните сделки от списъка с 4400 държавни имота, подготвен от правителството.

Въпреки че кабинетът отстъпи и прехвърли решението за продажбата на имотите на Народното събрание, ПП заявява, че ще продължи да осветлява скандалните случаи през целия август.

След обявяването за продажба на 4400 държавни имота: „Да, България“ започва срещи с областните управители

ПП стартира и петиция под мотото „България не е за продан!“. Събраните подписи ще бъдат внесени в Народното събрание в първите дни от началото на есенната сесия, заедно с предложение за решение, което да спре продажбата на тези обекти.