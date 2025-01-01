Управляващите да се обърнат към Европейската комисия относно особения управител на „Лукойл“ – за това призоваха от ПП-ДБ.

„В медийното пространство чуваме имена на бивши министри и всякакви хора и в тази връзка искаме да припомним това, което казвахме в последните дни – трябва да има много високи критерии за човека или хората, които изпълняват тия длъжности. Трябва да мат опит именно в тази сфера и да са управлявали големи компании. Ако управляващите не могат да намерят такъв човек, нека се обърнат към ЕК за съдействие. Не може и не бива хора, свързани с Пеевски, да отидат и да управляват рафинерията“, каза съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.

Според Мартин Димитрв няма национален план за действие. "Жечо Станков дойде за една кратка процедура в НС и не беше убедителен. Трябва да се поиска помощ и координация от ЕС за случващото се с "Лукойл". Това трябва да се направи спешно от правителството. Този особен управител трябва да е управлявал голяма компания и да е постигал успехи, за да може да се справи. Щом се констатира какво липсва, веднага да бъде попълнен държавният резерв с горивата. Имаме сериозни забележки и затова не участваме в националния план", добави депутатът пред журналисти в кулоарите.