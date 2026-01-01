Специализирана полицейска операция за противодействие на престъпността се провежда в района на Ботевград.

Около 07:50 ч. сутринта е извършена проверка в жилището на криминално проявен и осъждан жител на града.

Открити са два тефтера с изписани имена и парични суми срещу тях, 129 860 лева, 56 850 евро, 40 английски лири, 8 документа за самоличност и едно свидетелство за управление на кола на други граждани и 650 грама златни накити.

34-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. На местопроизшествието е извършен оглед. По случая е образувано досъдебно производство.

Действията по разследването продължават под ръководството на прокуратурата.