Мъж подаде сигнал на спешния телефон 112, че четири кучета са отровени в старозагорското село Братя Кунчеви. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Той обяснил, че е намерил в необитаем имот отровени безстопанствени кучета от смесена порода, за които полагал грижи.

На място е изпратен полицейски екип и е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.

През януари видинската полиция започна разследване за смъртта на куче - порода питбул, което беше открито мъртво от собственичката си в двора на имота ѝ.