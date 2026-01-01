Откриващата церемония на Зимните олимпийски игри впечатли зрителите по цял свят, а българският тим взе своето място в традиционния Парад на нациите. На стадион „Джузепе Меаца“ в Милано националният флаг бе понесен от фигуристката Александра Фейгин, докато в Кортина ролята на знаменосец изпълни биатлонистът Владимир Илиев, за когото това ще бъде пето участие на олимпийска сцена. В Предацо българският трибагреник бе поверен на състезателката по ски бягане Калина Недялкова, посочва gong.bg.

Сред официалните гости на събитието присъства и президентът на България Илияна Йотова.

Българската делегация за започващите днес Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина наброява 20 състезатели, които ще защитават националните цветове в шест различни спорта.

Зимни олимпийски игри 2026 - грандиозно и цветно откриване (ГАЛЕРИЯ)

БГНЕС

Страната ни ще има представители в биатлона, ски бягането, алпийските ски, ски скоковете, сноуборда и фигурното пързаляне. Най-многобройно е участието ни в биатлона, където България ще бъде представена с пълни състави от по четирима състезатели при мъжете и при жените.

В сноуборда националният отбор ще бъде съставен от четирима атлети – именно в тази дисциплина са съсредоточени и по-сериозните очаквания за добро представяне. Още в неделя Малена Замфирова, Тервел Замфиров, Радослав Янков и Александър Кръшняк ще стартират в паралелните гигантски слаломи при жените и мъжете.

По трима български представители ще има в алпийските ски и в ски бягането, като и в двата спорта страната ни ще разчита на двама мъже и една жена. В алпийските дисциплини България ще бъде представена от Алберт Попов, Калин Златков и Анина Цурбриген, като и тримата се очаква да стартират по два пъти в техническите дисциплини. В ски бягането ще участват Марио Матиканов, Даниел Пешков и Калина Недялкова, която ще даде старт на българското участие в Милано – Кортина с утрешния скиатлон на 10+10 километра във Вал ди Фиеме. Александра Фейгин ще бъде единственият ни участник във фигурното пързаляне, а Владимир Зографски ще се появи на олимпийската сцена за четвърти път в кариерата си в ски скоковете.

В историята на Зимните олимпийски игри България има общо шест спечелени медала, като последното отличие датира от Торино 2006, когато Евгения Раданова завоюва сребро в шорттрека на 500 метра. Единственото злато за страната ни остава това на Екатерина Дафовска от Нагано 1998, спечелено в индивидуалната надпревара на 15 километра в биатлона.