На 77-годишна възраст почина легендата на ЦСКА и българския футбол Иван Зафиров-Копата. Това съобщиха на страницата във Facebook на футболния тийм.

„Той е един от най-емблематичните и титулувани футболисти на клуба ни през 60-те и 70-те години. Зафиров е 9-кратен шампион с „армейците“ и 5 пъти печели Купата на Съветската армия. Капитан на тима ни“, допълниха от клуба.

ЦСКА изрази дълбоката си скръб от загубата на голямата ни легенда. Изказваме искрени съболезнования на близките и роднините на Иван Зафиров.

Поклон пред светлата му памет!