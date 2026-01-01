Отменено е заседанието на парламентарната Комисия по конституционни и правни въпроси, която трябваше да обсъди промените, предложени от партиите, в Изборния кодекс.

На първо четене трябваше да се обсъди Законопроект за изменение и допълнение на ИК, внесен от Надежда Георгиева Йорданова (ПП-ДБ) и група народни представители на 18 декември 2025 г. На второ гласуване в комисията щеше да бъде подложен общ законопроект на приетите на първо гласуване на 8 януари 2025 г. законопроект за изменение и допълнение на ИК, внесен от Костадин Костадинов ("Възраждане"), както и законопроекти от Тошко Йорданов (ИТН) и Атанас Зафиров (БСП-ОЛ).

Въвеждането на изцяло машинно гласуване е едно от основните искания на опозиционните партии. Те дадоха заявка за това и по време на консултациите при президента, които се проведоха малко преди Коледните празници.

Депутатите се връщат в НС след ваканцията, ще обсъждат промените в Изборния кодекс

От най-голямата политическа партия ГЕРБ-СДС смятат, че промени в изборното законодателство два месеца преди вота са неуместни. Депутатът Делян Добрев припомни, че това е препоръка и на Венецианската комисия. Той отбеляза, че 51-ият парламент е имал достатъчно време, за да направи тези промени. „Който е имал някакви идеи свързани с изборите да ги беше направил по-рано“, обобщи Добрев.

Лидерът на ПП Асен Василев повтори, че тяхната заявка е 100% да се гласува с машини на предстоящия вот. „Смятаме, че парламентът трябва да разгледа Изборния кодекс в максимално кратки срокове“, каза той.

„Възраждане“ се обяви за изцяло машинно гласуване и премахване на хартиеното. Според Петър Петров хартиеното гласуване показва единствено огромни нарушения на закона. Според него държавата има техническата възможност да осигури машините, но не и машините от нов вид, така наречените сканиращи устройства.

От ИТН също искат 100% машинно гласуване, но със сканиращи устройства. „В законопроекта на ИТН искаме 100% машинно гласуване, но не с тези машини, с които в момента гласуваме, а със сканиращи устройства, които имаме готовност да бъдат интегрирани в секциите, където българските избиратели ще дадат своя глас“, обясни заместник-председателят на ПГ на партията Станислав Балабанов.