От 8 август стоките и услугите в България трябва да са с етикети с две валути – и в лева, и в евро. Повечето търговци са готови с промяната.

Етикетите трябва да показват с еднакъв шрифт двете цени, но няма изискване коя да е водеща – тази в лева или в евро. Много потребители се объркват от двойното обозначаване на цените. Част от клиентите възприемат цената в евро като крайната и остават изненадани на касата, когато трябва да платят реалната стойност в лева.

Въпреки че цените са посочени и в двете валути, в България плащанията в евро ще започнат от 1 януари 2026 г. От тази дата еврото става официалната валута и ще се използва за всички плащания. През януари 2026 ще има период на успоредно обращение на лева и еврото, като ще може да се плаща и в двете валути, като търговецът ще връща ресто в евро.

Цените в големите вериги вече са в левове и евро (СНИМКИ)

От 8 август се очаква да влязат в сила и промените в Закона за въвеждане на еврото в България. Сред новостите в тях е въвеждане на двумесечен срок, в който търговците няма да бъдат глобявани, ако не са изписали едновременно цените в лева и евро. В предишния вариант на разпоредбите търговците се задължаваха да въведат двойното обозначаване от 8 август, като при неспазването на този срок се предвиждаха глоби, които сега ще започнат да се налагат от 8 октомври.

Промените в закона бяха приети от Народното събрание окончателно на 30 юли.

Съгласно текстовете от закона Министерският съвет може да приеме временни мерки за противодействие в случай на значително нарастване на цените на стоки и услуги от първа необходимост. Регламентира се, че цените ще са "придружени с изписване на съответната валута, отличителен знак или съкращение, направено с еднакъв по размер, вид и цвят шрифт, позволяващо лесното им разпознаване".

До 1 млн. лв. глоба за спекула: Законът за еврото затяга контрола върху цените

В периода на двойно обозначаване търговците, които предлагат стоки и услуги на потребители, формират цените си добросъвестно и прозрачно. При изменение на цените те са длъжни при поискване да предоставят на контролните органи документи относно наличие на обективни икономически фактори, гласят още разпоредбите.

При окончателното приемане на промените в закона пленарната зала позволи на бизнеса отсрочка до 8 октомври тази година, за да приведе дейността си в съответствие с всички изисквания, включително двойното обозначаване на цените, настройката на касовите апарати и изискването за големите търговци да публикуват ежедневно списък с крайните продажни цени на предлаганите стоки. До тогава контролните органи няма да налагат предвидените санкции в закона. През гратисния период до 8 октомври търговците няма да бъдат глобявани за нередности, като целта е да им бъде дадена възможност да се адаптират.

Мерките срещу евентуално недобросъвестно повишаване на цените от страна на търговците във връзка с членството на България в еврозоната ще важат до 8 август 2026 година, а не до края на следващата година, както предвиждаха текстовете на първо четене, които бяха внесени от Министерския съвет.

Търговците, които формират цените си недобросъвестно в периода на двойно обозначаване на цените в левове и евро, рискуват имуществени санкции в размер между 5000 лева и 1 млн. лева, предвижда законът. Големите търговски вериги ще публикуват на интернет страниците си крайните продажни цени на всички предлагани стоки и услуги от голямата потребителска кошница на ежедневна база. Глобите за неизпълнение на изискването за публикуване на списъка с цените няма да се прилагат в срок до един месец след влизане в сила на закона.

Промените в закона предвиждат лицата, извършващи таксиметров превоз на пътници, да изпълняват задължението за двойно обозначаване на цените от 31 октомври 2025 г.

Двойното обозначаване на продажната цена на книги, учебници, учебни помагала и други печатни произведения, включително познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания започва на 1 януари 2026 г., според законовите промени.