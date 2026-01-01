Националната служба за охрана (НСО) търси да назначи 20 нови служители на длъжност „младши сътрудник“-охранител.

Документи за кандидатстване се подават от 20 януари до 9 март 2026 г. включително.

Свободните 20 длъжности за охранители в НСО са за кандидати до 32 години със завършено средно или по-високо образование.

Новопостъпилите служители преминават начално военно обучение и първоначална професионална подготовка.

Кандидатите трябва да са пълнолетни български граждани, неосъждани, физически и психологически пригодни, както и да притежават свидетелство за управление на МПС от категория „B”.

Кандидатстващите преминават през изпит за установяване на физическа подготовка, психологическо изследване и заключително интервю.