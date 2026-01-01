Трафикът е интензивен на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) на границата с Турция “Капитан Андреево“ на изход за товарни автомобили. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ в информация, публикувана на сайта, за трафика на българските ГКПП към 6:00 ч.

От 20 януари през граничния преход „Рудозем“ на границата с Гърция преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона.

Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“. На граничните преходи „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички останали гранични пунктове и преходи на границите с Република Северна Македония, Сърбия и Румъния.