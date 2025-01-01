Надежда Бобчева, зам.-кмет по зелена система, екология и земеползване на Столичнатa община беше на разпит в прокуратурата. Вчера сутринта държавното обвинение извика нея и директора на завода за отпадъци Николай Савов.

„Имам своите подозрения, но не знам за какво ще ме разпитат“, каза Бобчева пред медиите на влизане. Тя отказа да коментира за какво е проверката.

След разпита си вчера Савов каза, че е питан за сигнал от миналата година, свързан с проверка в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), за да даде допълнителни пояснения. Нито една дума или реплика следователят не ми е казал относно това, което се случва с боклука в момента. Само и единствено ми бяха задавани уточняващи въпроси, които са свързани с проверка на РИОСВ от миналата година, каза той.

Не съм нарушила нищо, затова не се притеснявам, каза Надежда Бобчева след разпита си в прокуратурата.

Разпитът не беше относно настоящата ситуация (с извозването на боклука в София - бел. авт.), а по стар сигнал. Досега не ме бяха викали по него, каза Бобчева. В предприятието, за което ме разпитваха, бяха направени 17 проверки, за последната година и половина от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ). Всичко беше проверено в него, не само от РИОСВ, а и от други структури, обясни зам.-кметът. Предполагам, че ме извикаха по сигнал на Антон Хекимян, общински съветник в Столичния общински съвет, смята тя. На въпрос защо точно в този момент е призована за разпит Надежда Бобчева каза, че сами трябва да си отговорим. Не ми харесва, че точно в тази седмица се активира това. Подозрително е, допълни Бобчева.

