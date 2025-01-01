Четирима млади музиканти с амбиция, визия и силно присъствие връхлитат българската сцена с проекта Slicr и първия си сингъл „Radio Valley“, който излиза днес – 10 октомври.

Групата е съставена от Любослав Илиев (Woomb), Ян Стоянов (Troyanko), Кирил Славчев и продуцента Kan Wakan – първият българин, влязъл в топ 40 на Billboard.

Любослав Илиев (вокали, текстове) – 19-годишен фронтмен, познат от Woomb и фестивали като Sziget, ESNS и Electric Castle. Автор на текста на „Radio Valley“, в който преплитат уязвимост и ирония.

Мартин Мундров (бас) – студент по музикална продукция в Лондон (ICMP), активен на британската сцена с групата си Lost Lyra.

Ян Стоянов / Troyanko (синтезатори, креативен директор) – студент в НАТФИЗ, специалност филмов звук. Създател на визуалната идентичност на Slicr.

Георги Линев / Kan Wakan (продуцент, китари и клавири) – с международна кариера и класиране в Billboard. Осигурява завършения звук и продукционната тежест на проекта.

Кирил Славчев (барабани) – едва на 17, но с участия на сцени като Nisville Jazz Fest и Капана Фест. Известен с енергичен груув и експлозивно присъствие.

Звукът на Slicr e уникална комбинация от dream pop, shoegaze и lo-fi indie, носеща духа на младостта – крехка, иронична и напориста.

Видеото, режисирано от самите членове на бандата, е психеделична симбиоза от аналогова визия, архивен материал и експериментален монтаж, подчертаващ визуално-музикалната идентичност на Slicr.

Дебютният им концерт ще бъде на 16 октомври в Soda Bar, част от фестивала So Alive – платформа за млади алтернативни артисти, подкрепена от Сдружение “Самодива”.

Slicr не просто представят песен – те създават свят, в който алтернативното изкуство говори на езика на едно ново, смело поколение.