Агенцията за гражданска защита на Газа съобщи, че израелските сили са започнали да се оттеглят от части от територията, по-специално от град Газа и Хан Юнес.
„Израелските сили са се оттеглили от няколко района в град Газа“, заяви пред АФП Мохамед ал-Мугайир, висш служител в агенцията.
🔴Israeli forces withdrew from Gaza today after the agreement was approved by the Israeli cabinet‼️ pic.twitter.com/rfgl9Yxgvu— World Military News (@l75639) October 10, 2025
Той добави, че израелски военни превозни средства също са се оттеглили от части от южния град Хан Юнес.