Митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево задържаха 1000 фалшиви тонер касети и 30 265 кутии за тях при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция.

Товарната композиция – влекач с полуремарке с турска регистрация, управлявана от турски гражданин, пристига на пункта в края на месец септември. Шофьорът представя документи за превозваната стока, обявена за Австрия и Германия.

Извършен анализ на риска и проверка с рентген

След анализ на риска товарният автомобил е селектиран за щателна митническа проверка, включително с рентген. По време на обследването са отбелязани необичайни плътности в товарното помещение, което е наложило последващ физически контрол.

При проверката митническите служители откриват:

1000 тонер касети;

30 265 картонени кутии за тонер касети, всички със словни и фигуративни изображения на световноизвестни марки.

Стоката е задържана по европейско законодателство

Задържаната стока е конфискувана в изпълнение на Европейски регламент 608/2013, касаещ защита на интелектуалната собственост.

Притежателите на съответните марки са уведомени за случая и са потвърдили, че установените тонер касети и картонени кутии са фалшиви.