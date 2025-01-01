Жена пострада, след като бе ударена от кола на пешеходна пътека вСандански.

От полицията уточняват, че инцидентът е станал на кръстовище в центъра на града, пострадалата е с фрактура на крака

По първоначални данни, лек автомобил, управляван от 18-годишен младеж от Сандански, завивайки наляво, не е пропуснал 62-годишната пешеходката, която пресичала пътното платно, и я ударил.

Пострадалата жена е откарана за преглед и лечение, като по информация на лекарите е с фрактура на крака, но няма опасност за живота.