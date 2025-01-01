Проблемът с трудовата експлоатация в Европейския съюз остава нерешен дори в 21 век, каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов при откриването на международна конференция в София. Темата за борбата със сивата икономика е в центъра на дискусиите, посочва БНР.

Ежегодно се осветляват случаи на български работници, държани при лоши условия, а трудовата миграция има връзка с организираната престъпност, подчерта министър Гуцанов: "Работата без трудов договор е явление, което отваря вратата към по-опасни престъпления като експлоатация, трафик на хора, а често и сексуална експлоатация".

От началото на годината при извършени над 38 000 проверки, са установени 2800 работещи без договор, а приходите от осигуровки нарастват с 1 милиард и 700 милиона лева, допълни министърът.

Застаряването на населението и липсата на кадри е причина бизнесът да настоява за внос на работна ръка от трети страни, което също крие рискове за нелегална миграция.

"Създават се фирми-пощенски кутии. Това ги превръща не само хората в лесна жертва на трудовата експлоатация, но отваря един нов път за нелегална миграция и е изпитание за сигурността", предупреди Гуцанов.