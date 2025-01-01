Пергамент от XIV век, който е най-старият съхраняван в архивите в България документ, се намира във Варна и днес бе представен по повод празника на българските архивисти.

Палимпсестът е датиран от 1351 г. Дарението е направено през месец август и прието лично от председателя на Държавна агенция „Архиви“ доц. д-р Михаил Груев, каза пред медиите началникът на Държавен архив - Варна Донка Николова. Постъплението вече е регистрирано, по изричното настояване на дарителя, към „Родов фонд Кастан – Дюрони“.

Палимпсест (от старогръцки πάλιν, „пак“, „отново“, и ψάειν, „търкам“) е древен ръкопис, чийто оригинален текст е отстранен чрез търкане или промиване, а след това страницата – или страниците – са използвани за друг, нов текст.

Пергаментът е на латински език и е преведен от проф. Александър Николов, който е преподавател в Софийския университет. На палимпсеста с формат около А4 е имало друг текст преди това, който е бил заличен, и след това е написан настоящия. Той няма касателство с българската история, а е финансов документ от частен характер. Оригиналният текст и преводът ще бъдат достъпни в интернет, като самият пергамент ще бъде дигитализиран.

Дарението ще бъде изложено пред публиката през следващата седмица в сградата на Архива във Варна, след което ще бъде прибрано и съхранявано в подходящи условия и няма да бъде достъпно за читатели поради своята възраст и материал, уточни Николова.

Дарителят Тони Хаджиев е наследник на голям род, чиито първи представители се проследяват до XI век. До XIX век те са били предимно нотариуси и дипломати. Предположението е, че документът, представляващ по същество нотариална заверка на договор, е бил на някои от прадедите на Хаджиев. Договорът е подписан в Марсилия, след което с цялата фамилна история стига до Константинопол. По-късно една от дъщерите на Огюст Кастан се омъжва за Анж Дюрони, който е първият испански консул във Варна, и остават в града.

Това е поредно дарение на Хаджиев в Държавен архив - Варна. Преди това неговият дядо, Пол Дюрони, който е последният испански консул в града, предоставя голям фонд на институцията, който по думите на Николова е изключително ценен и съдържа документи предимно на Огюст Кастан, заемал поста френски посланик в Константинопол. Понеже във фамилията има предимно дипломати, архивът й съдържа документи, които касаят международните отношения и външната политика на Франция през XVIII и XIX век, както и такива от личен характер.

Дарителят сподели, че е намерил пергамента в дома си заедно със семейния архив, съхраняван преди в голям пътнически сандък, а сега в метална каса. Открил го е преди време, но не е знаел нито съдържанието му, нито неговата възраст. Когато е решил да го дари на Архива, за да се пази на по-сигурно място, е разбрал колко стар и ценен е. Семейството ни живее във Варна от пет поколения и целият ни фамилен архив е тук. Подобен дарителски жест е направил дядо ми през 1970-те години и аз смятам това като ангажимент от моя страна, добави Хаджиев.

От „Родов фонд Кастан - Дюрони“ е и другият най-стар документ във Варненския архив, който датира от 1797 г.