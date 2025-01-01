Близо 1200 литра боза ще бъдат раздадени на десетото издание на „Празника на бозата“ в Радомир, съобщи пред журналисти заместник-кметът Станислава Генадиева.

На 18 октомври Радомир ще се превърне в столица на традицията, културата, вкуса и доброто настроение с десетото издание на „Празника на бозата“. Тази година той ще се проведе под мотото „С боза, гозба и песен“.

Генадиева допълни, че гостите на празника ще имат възможност да си купят от резливата напитка – всички търговски обекти ще бъдат подготвени и заредени с боза. Ще бъде представена и гушанска боза от Монтана. Ще бъде подредена кулинарна изложба от представители на читалищата с традиционни ястия. Поканени са и местни производители и занаятчии от региона.

„Надяваме се празникът да се превърне в своеобразен мост между поколенията и пазител на традицията, обичаите и културата – на всичко, което ни съхранява и обединява като народ, и което ни кара да се гордеем с нашето – българското и родното“, каза Генадиева. Над 50 производители и занаятчии ще се включат в алеята на занаятите.

Кметът Кирил Стоев допълни, че празникът ще започне сутринта на Стария пазар. След това ще се проведе шествие на приятелството, което ще тръгне от пазара и ще стигне до площад „Свобода“. Символиката на шествието е приемствеността между поколенията.

На площад „Свобода“ ще бъде обособен кът, в който ще готвят професионални готвачи, участвали в популярен кулинарен формат. Те ще приготвят пред публиката традиционна българска баница.

Гост на празника ще бъде посланикът на Албания. Домакините от Радомир са отправили покани и до президента на Република България, до Министерския съвет и до народни представители.

Новост в организацията и провеждането ще бъде изложението на ретро автомобили – над 40 превозни средства с нумизматична стойност ще бъдат представени. Съорганизатор е Българският автомобилен клуб (БАК) „Ретро“.

Кметът Кирил Стоев добави, че в програмата участие ще вземат самодейните състави, които развиват дейност в различните школи в Радомир.

„Идеята ни е да се запазят традициите и да се предаде фолклорът през поколенията“, коментира още Стоев.

Ще се включат и танцови състави от Сърбия и Северна Македония, както и Николина Чакърдъкова с Неврокопския танцов ансамбъл.

Заместник-кметът Станислава Генадиева добави, че със заповед на кмета ще бъдат затворени улиците в централната градска част. Ще бъде обособена допълнителна зона за паркиране.