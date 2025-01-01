Погубени животи, унищожени домове, щети за милиони – това е равносметката след стихията, която удари Черноморието. Бедствието се повтаря за пореден път само в рамките на няколко години, а загубите са все по-тежки и непреодолими. В „Темата на NOVA” тази събота журналистът и водещ Николай Василковски и операторът Йордан Илиев тръгват срещу течението – за да търсят отговори и решения.

Какво причинява почти апокалиптичните наводнения, защо броят им расте лавинообразно и как могат да бъдат избегнати? Оказва се, че в голяма част от случаите не е виновна само водната стихия. Икономически интереси, незаконно строителство, обезлесяване – всичко това залага бомби със закъснител край морето. Учени и експерти от години сигнализират за възможни бедствия, но институциите обикновено им отговарят с мълчание. Докато държавата продължава да търси причините за наводненията, изследователите вече проучват критични райони и правят реалистични симулации на стихията. Как изглежда бедствието отвътре и откъде могат да тръгнат нови приливни вълни? Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Методи Андонов.

Очаквайте „Където е текло, пак ще тече“ в „Темата на NOVA“, на 11 октомври, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.







