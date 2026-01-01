С финансиране от Програма „Развитие на регионите 2021-2027“ (ПРР) основно ще се ремонтират близо 10 км от републиканския път II-11 в участъка от кръстовището за град Дунавци до село Ботево (от км 0 до 9,990 км). Отсечката е на територията на община Видин и осъществява връзката между селата Симеоново, Ботево, Арчар и град Лом. Дейностите са част от проекта „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“ по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР.

За реализирането на обекта в момента се провежда обществена поръчка за избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и основния ремонт (инженеринг) на второкласния път. Тръжната комисия разглежда постъпилите проектни предложения, по поръчката обявена през септември м. г. Бъдещият изпълнител ще трябва да извърши необходимите проучвателни работи и да изготви технически проект. Проектирането ще се извършва в три междинни етапа, като срокът за изпълнението им е 90 календарни дни.

По трасето на второкласния път ще се ремонтират три по-големи кръстовища за селата Дунавци, Симеоново и Ботево, един мост и по-малки съоръжение. С планираните строителни работи ще се подобрят експлоатационните характеристики и техническите параметри на пътната настилка, ще се осигури по-добро отводняване и ще се повиши безопасността на движение. Срокът за изпълнение на строителните работи е 360 календарни дни. Прогнозната стойност на поръчката е 10 313 455,6 евро без ДДС.

С успешното изпълнение на проекта ще се възстановят технико-експлоатационните характеристики и носимоспособността на пътния участък, ефективно отводняване и създаване на устойчива и безопасна инфраструктура. По-добрата пътна инфраструктура ще подпомогне икономическото развитие на региона, туризма и достъпа на населението до услуги и ще подобри транспортната свързаност с Република Сърбия. Ще се насърчи интегрираното и приобщаващо социално-икономическо и екологично развитие, културата, природното наследство, устойчивия туризъм в населените места на територията на община Видин, която е една от десетте големи градски общини в страната. По-добрата транспортната свързаност и мобилността на населението ще повиши комфорта и сигурността при пътуване и ще се ограничат вредните емисии от парникови газове.