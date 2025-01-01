Военновъздушните сили (ВВС) поддържат необходимата готовност за защита на въздушното пространство на страната, самостоятелно или в рамките на Интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО, в случай на масово влитане на дронове. Това заявява министърът на отбраната Атанас Запрянов в отговор на въпрос от народния представител "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Даниел Лорер. Отговорът е публикуван на сайта на Народното събрание.

Въпросът на Лорер е относно готовността на България за противодействие на масирани атаки от безпилотни дронове.

Полша вдигна бойни самолети във въздуха: Превантивна операция или реална опасност

След инцидента в полското въздушно пространство са предприети действия и мерки за усилване на наблюдението и охраната на въздушното пространство в североизточно направление, посочва Атанас Запрянов.

Полша използва оръжия, за да свали цели след многократни нарушения на въздушното пространство по време на руска атака срещу Украйна, съобщи премиерът Доналд Туск на 10 септември.

Министерство на отбраната (МО) изгражда необходимите способности за борба с безпилотни летателни апарати още преди случая с масовото навлизане на дронове във въздушното пространство на Полша, отбелязва военният министър. МО инициира няколко проекта за закупуване на оръжейни системи, които са в ход и същите ще осигурят допълнителни способности на въоръжените сили, добавя Запрянов.

Финансиране за модернизацията на армията

В началото на септември Европейската комисия одобри предварителното разпределение на 150 милиарда евро финансова помощ за повишаване на отбранителната готовност в ЕС. За нашата страна програмата предвижда бюджет от близо 3,27 милиарда евро. Програмата за действия в областта на европейската сигурност (SAFE) бе приета от Съвета на ЕС през май и предоставя дългосрочни нисколихвени заеми.

След като е определен индикативният размер на заема, до 30 ноември Министерство на отбраната трябва да изготви добре аргументиран и подкрепен с факти План за инвестиции в европейската отбранителна промишленост, обяснява Атанас Запрянов в отговор до народния представител от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

В Програмата за инвестиции в отбраната до 2032 г. са заложени проекти, които биха могли да се реализират с финансиране по инструмента SAFE. По някои от тези проекти вече са осъществени конкретни стъпки, които ще позволят включването им в националния инвестиционен план при работа в кратки срокове.

Европейската комисия ще оцени подадения от България национален план и ще предложи на Съвета да вземе изпълнително решение по искането за финансиране, на основата на което ще бъде сключено споразумение за заем най-рано към края на първото тримесечие на 2026 г., посочва Атанас Запрянов.

След сключване на споразумението за заем, МО ще предприеме стъпки за разработване на проект на Национален план за повишаване на инвестициите в отбраната в съответствие с поетия от държавните лидери ангажимент, като се съобрази с плана по инструмента SAFE, обяснява министърът.

Проектите за модернизация на въоръжените сили и тяхната стойност ще зависят от утвърдените разходи за отбрана за 2026 г. и от средствата, които ще са заложени в споразумението за заем по инструмента SAFE, което ще подпише България. Целта на Министерство на отбраната е да се запази ускореното темпо на превъоръжаване, в което вече сме навлезли с напредъка по ключови инвестиционни проекти за придобиване на необходимите способности, заявява още Атанас Запрянов.