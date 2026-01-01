Приключиха консултациите на президента Илияна Йотова с парламентарните групи относно назначаването на служебен министър-председател. Предстои държавният глава да обяви кандидат за служебен премиер. Посочването на кандидата за служебен министър-председател ще се случи буквално в следващите дни, заяви президентът Йотова.

В края на януари Илияна Йотова се срещна с всички потенциални служебни премиери, посочени в Конституцията, петима от тях изразиха готовност да поемат поста - подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и заместник-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

По време на консултациите във вторник три от парламентарните групи – "Алианс за права и свободи" (АПС) и "Морал, единство, чест" (МЕЧ) и "Величие" посочиха, че според тях подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров трябва да заеме поста.

АПС с букет при президента Йотова, искат Гюров за служебен премиер

В ситуация на подготовка на избори обществото очаква служебен премиер и кабинет, които да гарантират честни и прозрачни избори. Да се осигури нулева толерантност за купения и корпоративния вот, както и пълно ограничаване на възможностите за манипулация на вота след края на изборния ден, каза председателят на АПС Хайри Садъков.

Трябва да гарантираме максималната стабилност и сигурност на нашите граждани, каза президентът Илияна Йотова по разговорите си с представителите на АПС.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев заяви, че формацията няма да участва повече в консултациите, защото са безсмислени и Илияна Йотова умишлено се бави, за да може президентът (2017 – 2026 г.) Румен Радев да си направи партия и да се организира. След това представителите на парламентарната група на МЕЧ си тръгнаха от президентската институция.

Напрежение на „Дондуков“ 2: МЕЧ изостри тона към Йотова, трябваше да подадете оставка с Радев

В нито един момент и с нищо не се отричам от своята биография, каза президентът Илияна Йотова, след като представители на МЕЧ напуснаха срещата. Очевидно дойдоха, за да си кажат думите за своята предизборна кампания, допълни тя.

Председателят на „Величие“ Ивелин Михайлов, заяви, че не познава нито един от възможните кандидати за служебен премиер. "Най-добре да е Андрей Гюров, защото е контрапункт на всичко, което Борисов и Пеевски са представили в другата посока", каза Михайлов.

Борисов към Йотова: Стига протакане, назначете служебен премиер незабавно, той ще е на ПП-ДБ и Пеевски

Илияна Йотова посочи, че служебният кабинет преди всичко трябва да реши темата с изборите. Да бъдат честни, прозрачни и добре организирани, обясни тя.

Миналата седмица президентът Йотова разговаря с „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“ (ИТН), като по време на срещите обяви, че ще се направи всичко възможно изборите да бъдат на първата дата след великденските празници. Първата неделя след Великден е 19 април.

Консултациите при президента започнаха с представители на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ.

Според Конституцията след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, президентът назначава служебно правителство и насрочва избори в двумесечен срок.

След протестите в края на миналата година правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка.