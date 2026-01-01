Студентските книжки, с които поколения студенти наред са свикнали да легитимират студентските си права и в които се нанасят оценките им са напът да изчезнат. Те вече официално могат да преминат в електронен вид. Това предвиждат промени в наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища.

Предложенията за изменение на Наредбата са направени въз основа на постъпили мотивирани предложения на висшите училища за решаване на проблеми, свързани с дигиталната трансформация, с цел повишаване ефективността и прозрачността на дигиталните процеси във висшето образование по отношение на документацията, както и постъпили предложения от Националния център за информация.

Предвижда се промените да влязат от 1 септември 2026 г. и висшето ни образование преминава на изцяло нов дигитален режим. Целта е документацията да стане по-прозрачна, а услугите – по-бързи и достъпни.

Предложените промени имат за цел да приведат нормативната уредба в областта на висшето образование в съответствие с европейските стандарти по отношение на дигитализацията, достъпа до информация и обмен на същата. Реализирането им ще допринесе за повишаване на ефективността и прозрачността на дигиталните процеси във висшето образование.

Настоящата уредба, обвързваща редица документи със саморъчен подпис и хартиен носител, възпрепятства пълноценното прилагане на електронни процеси, системи и регистри. Предлаганите изменения дават приоритет на електронните данни и документи пред хартиените и въвеждат регламентирана автентикация като равностоен на подписа механизъм за идентификация и контрол на достъпа. Предложените промени целят да осъвременят нормативната рамка в съответствие с процесите на дигитална трансформация, като позволят на висшите училища да развиват електронни регистри, документи и удостоверителни услуги по начин, отговарящ на изискванията на Закона за електронното управление и европейските стандарти.

Основните изменения са свързани с придаване на факултативен характер на някои документи, които повечето висши училища вече не издават поради наличието на електронни системи, които ги дублират като съдържание, като студентската (курсантска), книжка, която вече ще се издава след решение на академичния съвет на висшето училище, а академична справка и уверение – по искане на обучавания, които вече ще могат да се издават, водят и съхраняват в електронен вид.

Освен главната книга, която и към момента следва да се води в електронен вид, в електронен вид ще се води и книгата за регистриране на издаваните дипломи за висше образование. Запазена е възможността, едновременно с воденето и съхраняването в електронен вид, по своя преценка висшето училище да води и съхранява главната книга и книгата за регистриране на издаваните дипломи за висше образование и на хартиен носител.

Към данните, идентифициращи притежателя на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование, се предвижда да отпадне като задължителен реквизит снимката, заверена с печата на висшето училище, тъй като съвременната свързаност на различните електронни системи и допълнителните защити на дипломата (електронен номер, единен академичен номер) дават много по-голяма сигурност за притежателя на документа, отколкото снимка, която с времето съвсем губи своите функции.

Въвеждат се и някои пояснения в режима на издаване на дубликати, като се уточнява, че дубликат на диплома се издава върху утвърдения от висшето училище образец дубликат на диплома към момента на издаването му, независимо от датата на издаване на оригиналната диплома, като в съдържанието му участват всички реквизити на оригиналната диплома.