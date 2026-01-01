На извънредните парламентарни избори в България на 19 април има няколко групи хора, които. Ето кои са те:: Само български граждани имат право да гласуват на парламентарни избори. Чуждестранни граждани, дори да имат постоянно или временно пребиваване в България, нямат право на глас.: Гласоподавателят трябва да е пълнолетен, което означава навършени 18 години към деня на изборите.: Това включва граждани, които са юридически обявени за неспособни да се грижат за своите лични и имуществени права поради психично заболяване. Те са изключени от правото да гласуват.: Българските граждани, които са в затвора и изтърпяват присъда, нямат право да гласуват. Това правило се отнася само за периода, в който лицето е лишено от свобода. След приключване на присъдата правото на глас се възстановява. В затворите и арестите има избирателни секции, тъй като обвиняемите и подсъдимите, които нямат влязла в сила присъда към датата на провеждането наза народни представители, имат право да упражнят вота си.: Това са граждани, на които е наложено съдебно решение за лишаване от правото да гласуват в резултат на престъпление или друго нарушение, предвидено от закона.Тези категории лица саи съгласно българското законодателство те са лишени от правото да упражняват своя глас на парламентарни избори.