Министерският съвет одобри Меморандум за разбирателство между правителството и „ЕНПАЙ Трансформър Компонентс България“ ЕООД

Министерският съвет одобри Меморандум за разбирателство между правителството и „ЕНПАЙ Трансформър Компонентс България“ ЕООД, съобщиха от пресслужбата на кабинета. 

Той е за изпълнение на приоритетния инвестиционен проект “Изграждане на ново производство на Трансформаторен борд и разширяване капацитета на съществуващото производство на компоненти за трансформатори”. Инвестицията се осъществява в Шумен. С решението се създава и междуведомствена работна група за осигуряване на институционална подкрепа при изпълнението на инвестицията.

Размерът на инвестицията е 60 млн. евро. Очаква се разкриването на 100 нови работни места. Проектът е част от стратегията на компанията за разширяване на производството и утвърждаване на България като център за изолационни компоненти за трансформатори.

Глобалният пазар на силови трансформатори расте бързо, воден от енергийния преход, развитието на възобновяеми източници и подмяната на остарели трансформатори. В отговор на нарастващото търсене „ЕНПАЙ“ ще добави 10 000 тона производствен капацитет за трансформаторен борд за високоволтови и HVDC трансформатори, подсигурявайки както нуждите на индустрията, така и увеличението на капацитета на съществуващото производство.

Приоритетни инвестиционни проекти са тези, които имат значимо въздействие върху икономическото развитие на страната или на регионите, съгласно Закона за насърчаване на инвестициите.

Пресслужба Министерски съвет
