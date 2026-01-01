Министерският съвет одобри Меморандум за разбирателство между правителството и „ЕНПАЙ Трансформър Компонентс България“ ЕООД, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Той е за изпълнение на приоритетния инвестиционен проект “Изграждане на ново производство на Трансформаторен борд и разширяване капацитета на съществуващото производство на компоненти за трансформатори”. Инвестицията се осъществява в Шумен. С решението се създава и междуведомствена работна група за осигуряване на институционална подкрепа при изпълнението на инвестицията.

Размерът на инвестицията е 60 млн. евро. Очаква се разкриването на 100 нови работни места. Проектът е част от стратегията на компанията за разширяване на производството и утвърждаване на България като център за изолационни компоненти за трансформатори.

Глобалният пазар на силови трансформатори расте бързо, воден от енергийния преход, развитието на възобновяеми източници и подмяната на остарели трансформатори. В отговор на нарастващото търсене „ЕНПАЙ“ ще добави 10 000 тона производствен капацитет за трансформаторен борд за високоволтови и HVDC трансформатори, подсигурявайки както нуждите на индустрията, така и увеличението на капацитета на съществуващото производство.

Приоритетни инвестиционни проекти са тези, които имат значимо въздействие върху икономическото развитие на страната или на регионите, съгласно Закона за насърчаване на инвестициите.