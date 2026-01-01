Съдебната система не бива да прекара още месеци с главен прокурор начело на прокуратурата, който е там противно на закона и морала, заяви служебният правосъден министър Андрей Янкулов в публикация във Фейсбук.

Вчерашните избори имат както своя голям победител – „Прогресивна България“, така и своите големи губещи – дългогодишните политически продуценти на корупционното статукво в правосъдието, коментира той.

Според Янкулов оттук нататък една от критично важните теми за бъдещето на България е как тази огромна обществена подкрепа и за промяна в правосъдието ще бъде трансформирана в политически действия.

Истинската катастрофа в резултата на партиите, които всячески се стремяха да опазят съдебната система от промяна, показва, че тя се разбира от гражданите като неизбежна, посочва още той.

Иска ми се да вярвам, че възстановяването на законността в управлението на прокуратурата ще бъде първата малка стъпка на промяната, допълва Янкулов.

Според него тази стъпка не би следвало да чака избора на нов състав на Висшия съдебен съвет (ВСС). Този избор да се случи бързо е важно, но още по-важно е да се случи качествено, което изключва бързината на цената на всичко – защото трябват гаранции, че ще бъдат избрани почтени професионалисти, които ще следват обществения интерес за независима, а не партийно доминирана съдебна система, смята Янкулов.

По думите му, на ВСС, и в частност неговата прокурорска колегия, през тези два месеца бяха дадени достатъчно шансове да осъзнаят случващото се и че „се стремят да опазят неопазимото“. „Не го разбраха и не се възползваха да излязат с някаква професионална чест от ситуацията. Ако продължават да не са в състояние да го сторят, новият парламент може да реши казуса наместо тях с обикновено законодателно действие още в първите си дни“, каза Янкулов.

В началото на април Министерството на правосъдието публикува работен анализ на компетентностния модел за висшите административни ръководители в съдебната власт – главния прокурор, председателите на върховните съдилища, директора на Националната следствена служба, както и административните ръководители на прокуратурите на различни нива.