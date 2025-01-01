От ГДБОП не изключват възможността да има бъдещи опити за измами, свързани с въвеждането на еврото у нас. От дирекция "Киберпрестъпност" апелираха към хората да бъдат внимателни при получаване на имейли или съобщения за достъп до онлайн банкиране.

"Не изключваме възможността да продължат тези измамници от азиатски държави най-вече да таргетират български жертви. Точно затова апелираме към гражданите да са изключително внимателни. Всякакви съобщения, свързани с финансови разплащания, с превалутиране към евро", заяви старши комисар Владимир Димитров от ГДБОП пред БНР.

Бъдете нащрек! Разкриха първа киберизмама във връзка с въвеждането на еврото в България

"Огромна част от тези имейли, съобщения, комуникация са измамни. Просто те се опитват да стресират жертвата, че ще загуби парите, че няма да може да ползва това приложение, че ще бъде блокирано, ще бъде потърсена наказателна отговорност от жертвата, ако не го направи, например от някоя друга банкова европейска институция. Точно това е типичен похват за фишинг съобщения", обясни още старши комисар Димитров.