Бюджетът на енергийното министерство ще бъде увеличен 1.5 млрд. лв. Това обяви министъра на енергетиката Жечо Станков по време на брифинг след заседание на Министерски съвет.

Той отбеляза, че постановлението е прието от кабинета.

Средствата ще послужат за увеличение на капитала на Българския енергиен холдинг. "Във връзка с това постановление, приехме решение на Министерски съвет, което детайлно показва стъпките за увеличението на акционерното участие на държавата в БЕХ", заяви той.

По думите му този 1.5 млрд. лв. ще подпомогне БЕХ и неговите дружества. Проектите, които са планувани в енергийния хоудинг в средносрочен план са за над 15 млрд. лева, информира Станков.

Увеличението на капитала е във връзка с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза и по никакъв начин не влияе на дефицита.

Министърът отбеляза, че през последните години енергетиката в страната е била само донор на средства. "От българската енергетика са се взимали средства за закупуване на зърно, което българските граждани никога не видяха", подчерта той.