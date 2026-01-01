Представители на ДПС влязоха на консултации при държавния глава Илияна Йотова преди връчването на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство.

За срещата с президента дойдоха Халил Летифов, Айтен Сабри, Фатма Йълдъс, Атидже Алиева, Джем Яменов и Иво Цанев.

В мое лице и в лицето на цялата президентска администрация ще срещнете най-добрия гарант в защитата на всички български граждани във всички региони на страната.Едно от най-големите богатства на нашата страна са различните етнически общности - всеки със своите таланти, традиции и това, което може. Ние не правим и няма как да правим разлика кой къде живее. Нашата цел е равен старт за всички български граждани. Това каза президентът Илияна Йотова, добавяйки, че вратите на президенската институция са отворени за сигнали за злоупотреби.

Нашата амбиция е до края на седмицата да има ново правителство в България, каза президентът Илияна Йотова по време на консултациите с ДПС във връзка с връчването на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство.

Консултациите са изключително важни, имаме нова политическа ситуация в България, след като "Прогресивна България" спечели абсолютно мнозинство, добави президентът. Йотова отбеляза, че в ръцете на мнозинството е как ще изглежда изпълнителната власт. Те ще направят своите предложения, надявам се в следващите дни, отбеляза държавняит глава.

ДПС ще държи да има нормален диалог между политическите партии, ще работим за правата и достойнството на всеки български гражданин, посочи Айтен Сабри.

По-рано президентът проведе консултации с представители на „Прогресивна България“ и ГЕРБ-СДС.

Следващите срещи на Йотова са с "Демократична България", "Продължаваме промяната" и представители на парламентарната група на „Възраждане“.