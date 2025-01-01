Над 10 килограма наркотици - канабис, синтетична дрога и кокаин - са иззети от две депа в София и в резултат на едноседмична акция на столичната полиция са арестувани 64 души. Подробности по тази операция даде в ефира NOVA директорът на СДВР гл. комисар Любомир Николов.

„Това са две депа, откъде дилърите взимат стоката и я разпространяват на дилъри от по-ниско ниво, които пък после я продават на купувачите“, обясни той.

Спецакция на СДВР с 64 задържани: Разбиха съхранителни бази с наркотици, откриха в тайници 100 000 лева

В хода на операцията, добави Николов, полицията е работила непрекъснато - „24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата“ - и е контролирала лица, които смята за наркозависими и за наркоразпространители.

„Във всяка една операция задържаме доста хора, които смятаме, че носят наркотични вещества, и така разбираме откъде си ги набавят“, поясни директорът на СДВР.

Николов посочи, че съществено място в разследванията заемат Telegram групите, които по думите му „намират широко приложение на наркопазара у нас“. Той уточни, че чрез тези платформи дилър и клиент не се срещат физически - наркотикът се поръчва през приложението, оставя се на определена локация, а клиентът получава указания къде да го вземе.

„Разплащането става по електронен път. Ние имаме достъп до тези групи и откриваме наркоразпространението“, каза Николов.

Депата, обясни той, се избират предимно в по-спокойни квартали на София - помещения като мазета или гаражи, отдадени под наем на други лица, където преминават по-малко хора и дейността прави по-малко впечатление.

Директорът на СДВР посочи и резултати по отношение на разпространението в близост до училища: „Имаме сериозна информация и статистически данни, че сме минимализирали разпространението на наркотици около училищата“.

Розови бонбони във формата на мечета: Опасен наркотик или фалшива новина

Николов коменитира и розовите бонбони във формата на мечета - снимка, разпространена в социалните мрежи от учителка с твърдение за нов тип наркотик. Той заяви, че според полицията снимката вероятно е стара: „Аз обаче смятам, че тази снимка е отпреди 10 години, защото и преди сме попадали на нея.“ По негови думи е била наредена незабавна проверка, която е установила, че учителката не е виждала на живо такъв тип наркотици.

Отчитайки общата престъпност в столицата, гл. комисар Николов съобщи, че по статистика тя е намаляла „драстично“ - с около 20%. От цялата престъпност едва около 8% са престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни лица, посочи той.

Наркотиците остават „основен приоритет“ за столичната полиция, подчерта директорът и призова родителите и учителите да подават сигнали при промяна в поведението на децата.