С категорично „не“ отговори депутатът от ПП-ДБ Николай Денков на журналистически въпрос възможно ли е преформатирането на кабинета, за което се заговори вчера, да стане с участието на „Продължаваме промяната – Демократична България“.

Борисов гневен: Благодарност никаква от никой, не виждам място на ГЕРБ в такова управление (ВИДЕО)

Преди началото на днешното пленарно заседание, на въпрос дали парламентът ще заработи, след като вчера не бе събран кворум, Денков отговори: „Не очаквам кворум, защото очевидно управляващите не знаят какво да правят. Видяхме различни версии, които бяха хвърлени пред медиите. Ние не сме тук, така че....“

Основният въпрос днес е ще събере ли кворум парламентът, след като вчера заседание нямаше. В залата се регистрираха едва 61 народни представители, а председателят на парламента Наталия Киселова насрочи ново заседание за днес. Дотук се стигна след закана на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да не осигуряват кворум в парламента, предизвикан от лошото представяне на партията на извънредните избори за общински съветници в Пазарджик. Борисов отправи и остри критики към коалиционните си партньори от БСП и ИТН.

Пеевски: Моментът е преломен - готови сме да поемем своята отговорност за управлението

От левицата отговориха в писмена позиция, според която нова политическа криза би подействала разрушително върху социалния мир и ключови системи в държавата. От „Има такъв народ“ засега не са коментирали.

Вчера и заседанието на правителството беше от отменено от премиера Росен Желязков.