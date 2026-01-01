"Горчиво". Така лидерът на ДПС-Ново начало отговори пред медии в Народното събрание на въпрос как разчита решението на президента Румен Радев да даде третия мандат на АПС.

Той обяви, че няма да позволят да се откраднат изборите.

ДПС винаги ще работи срещу влиянията на Сорос, каза още той.

Според него КПК трябва да бъде напълно затворена. "Този тумор трябва да бъде изрязан", каза той.

По-рано днес от президенството съобщиха, че държавният глава Румен Радев ще връчи мандата на „Алианс за права и свободи утре, 16 януари, от 10.00 часа.