Дея Пеева спечели бронзов медал в категория 46 килограма на Световното първенство по таекуондо за юноши и девойки в Ташкент, Узбекистан.

Възпитаничката на клуб Ахил записа четири победи преди мача за отличието. Националката, с личен треньор Венцислав Соколов, се наложи над Ана Шара Магалян (Бразилия), Вера Удренкович (Беларус), Адриана Родригес (Испания) и Сдио Каумон (Франция).

В срещата за влизане на финала българката отстъпи пред представителката на Тайван Чен Лин Ван, която спечели световната титла в категория 44 килограма на първенството през 2024 година, където на четвъртфиналите отново победи Пеева.