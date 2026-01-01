Столични ученици изработват великденска украса за София, съобщиха от Столична община.

Деца от 9 столични училища се включват в инициативата на общината за изработване на великденска украса. Те са от 6. ОУ „Граф Игнатиев“, 18. СУ „Уилям Гладстон“, 12. СУ „Цар Иван Асен II“, 112. ОУ „Стоян Заимов“, 129. ОУ „Антим I“, 1. СУ „Пенчо Славейков“, 100. ОУ „Найден Геров“, 73. СУ „Владислав Граматик“ и 7. СУ „Св. Седмочисленици“.

Декорираните от децата яйца ще бъдат поставени на знакови градски пространства, сред които „Св. Александър Невски“, бул. „Витоша“, Борисова градина и Градска градина, където столичани и гости на София ще могат да ги видят и да се снимат с тях.

"Благодарим на всички ученици и учители за труда и креативността! Вашите творения не само украсяват града, но и създават дух на споделеност и празнично настроение", посочват от Столична община.