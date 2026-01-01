Част от язовирите в страната вече преливат, а общият им обем достига близо 80% от капацитета им, показват актуалните данни на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) към 14 април.

Към момента наличните водни обеми в комплексните и значими язовири възлизат на 5198,9 млн. куб. м, което представлява 79,54% от общия им капацитет. Ведомството управлява водния ресурс в общо 52 язовира.

Кои язовири са пълни и кои преливат

Със 100% запълване са язовирите „Камчия“, „Асеновец“ и „Пчелина“, а над 90% са още „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Йовковци“, „Тича“, „Ясна поляна“, „Боровица“, „Студена“, „Домлян“, „Александър Стамболийски“, „Кричим“, „Кърджали“, „Студен кладенец“ и „Ивайловград“.

Преливане се наблюдава при язовирите „Камчия“, „Асеновец“, „Пчелина“ и „Панчарево“.

В режим на провеждане на „висока вълна“ са язовир „Александър Стамболийски“ и язовирите от каскадата „Арда“ – „Кърджали“, „Студен кладенец“ и „Ивайловград“. Към момента притокът към тях намалява и водните нива постепенно се понижават.

Контролирано изпускане и превантивни мерки

С настъпването на пролетния сезон и очакваното пълноводие при необходимост се предприемат мерки за осигуряване на свободни обеми в язовирите. Това става чрез контролирано изпускане на водни количества с цел поемане на увеличения приток и поддържане на нивата в оптимални граници.

На 8 април от Областната администрация в Шумен съобщиха за контролирано изпускане на язовир „Тича“.

Какво време се очаква

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) днес и утре се очакват предимно слаби локални валежи от дъжд, а в планините над 2500 метра – от сняг.

В четвъртък и петък превалявания ще има на отделни места в западната част на страната, а през почивните дни се очаква увеличение на облачността и валежи, които ще обхванат първо Северна, а след това и Южна България.

Речните нива остават спокойни

През следващите дни нивата на реките ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Възможни са краткотрайни повишения в планинските райони в следобедните часове заради снеготопене.

Очаква се водните количества да останат под праговете за внимание.

От Министерството на околната среда и водите напомнят на местните власти да прилагат мерките, заложени в Плановете за управление на риска от наводнения за периода 2022–2027 г., и да следят актуалната хидрометеорологична обстановка.