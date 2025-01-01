Националният отбор на България за мъже ще се изправи срещу Италия във финала на тазгодишното Световно първенство по волейбол, което се провежда във Филипините.

Представителният тим ще спори за златото за втори път в своята история. В първия такъв случай през вече далечната 1970 година нашите отстъпиха на Източна Германия на родна земя. 55 години по-късно „лъвовете“ – с най-младия състав на планетарния форум, направиха немислимото и са на финал.

Воденият от Джанлоренцо Бленджини отбор победи последователно в групите Германия, Словения и дебютанта Чили, преди да разбие Португалия навръх 22 септември, а след това да направи феноменален обрат срещу САЩ в четвъртфиналите, губейки с 0:2 гейма. На предпоследното стъпало нашите не се разколебаха и укротиха Чехия за крайното 3:1.

Действащите носители на трофея Италия имаха трудности в групите. „Скуадрата“ започна с чист успех над Алжир, но след това беше изненадан от бойкия тим на Белгия. Все пак, италианците не допуснаха нова издънка, която щеше да ги прати у дома, побеждавайки Украйна в последния си мач. На осминафиналите Италия преодоля Аржентина с 3:0, а след това повтори упражнението и с белгийците, взимайки реванш за загубата по-рано от същия съперник.

На полуфиналите италианците удариха европейския шампион Полша също с 3:0 гейма, взимайки реванш за загубите от „Дружина Полска“ във финалите на Европейското първенство и Лигата на нациите.

Спорът за трофея на Световното е утре от 13:30 часа наше време, като специално за финалната битка ще има два големи екрана за феновете в столицата – на стадион „Юнак“ и на площад „Св. Александър Невски“. В още пет български града - Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Велико Търново, също ще има организация за гледане на финала на голям екран, а в Перник - на закрито.