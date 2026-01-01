Козметичните салони функционират като независими частни търговски субекти. Според българското законодателство цялата юридическа и морална отговорност за законосъобразността на видеонаблюдението, неговия обхват и сигурността на записите се носи персонално от администратора на данните, а именно управителя или собственика на съответното дружество – това обясняват от Асоциацията на козметиците в България (АКБ) в позиция до медиите във връзка с изтеклите видеоматериали от козметични салони.

Като браншова организация, АКБ не разполага с контролни функции и не може да носи отговорност за индивидуалните решения и оперативни действия на частни обекти, които са извън нейните управленски правомощия, се посочва в позицията. В нея е изразено и „сериозно безпокойство“ от случилото се в Бургас и Казанлък.

Тайни камери в Бургас: Все повече клиентки се разпознават в клипове в порно сайтове (ВИДЕО)

Асоциацията напомня, че видеонаблюдението е абсолютно недопустимо в зони с високо ниво на очакване за лична неприкосновеност, като процедурни и терапевтични кабинети, съблекални и санитарни помещения и зони, в които клиентите са частично или напълно разголени: „Принципът „с цел сигурност“ не може да бъде оправдание за навлизане в интимната сфера на клиента. Дори полученото съгласие в такива ситуации често е правно невалидно поради неговата непропорционалност“.

От бранша уверяват, че „членството в професионална организация често е гарант за споделяне на добри практики и по-висока ангажираност към сигурността на клиента, което контрастира със случаи на неинформираност или небрежност в обекти, функциониращи извън професионалната общност“. Посочват също, че има съществена разлика в нивата на информираност и етика в сектора и че членовете на асоциацията се стремят към „постоянно усъвършенстване и са своевременно информирани за законовите изисквания и високите етични стандарти на професията“.

Сагата се разраства: Изтекоха кадри на голи жени и от козметично студио в Казанлък

Асоциацията на козметиците в България призовава колегите в страната да преразгледат практиките си и уверява, че ще продължи да оказва методическа подкрепа на своите членове, за да гарантира, че те „остават пример за законосъобразно и етично поведение“.

„Вярваме, че публичното осъждане на непрофесионалните практики е единственият начин да защитим доброто име на козметичния бранш в България“, категорични са от АКБ.