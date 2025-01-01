Поправка в Наказателния кодекс, предложена от партия „Има такъв народ“, беше внесена на 7 октомври и само два дни по-късно разгледана и приета от Правната комисия, без да бъде проведено обществено обсъждане и без да се даде възможност на заинтересованите страни да изпратят своите становища.

„Подобна промяна може да се превърне в оръжие за разправа с журналисти, медии и опозиционни гласове, застрашавайки основите на свободното слово в страната“, заявяват в своя позиция от АЕЖ–България.

Законопроектът предвижда наказателна отговорност за разкриване на лична или семейна информация, дори когато тя има очевиден обществен интерес. Това би означавало, че журналистически разследвания за корупционни зависимости или имотно състояние на публични личности могат да доведат до затвор за журналистите, които ги публикуват, подчертават от АЕЖ–България и добавят:

„Защитата на личния живот е безспорно важна ценност, но тя не е абсолютна. В демократичните общества обществените интереси често имат превес, когато става въпрос за хора, заемащи високи длъжности и разполагащи с публични ресурси. Ако предложените промени бъдат приети, България рискува да се откаже от постигнатия напредък по отношение на свободата на медиите и да се върне към наказателно преследване за обида и клевета“.

„Предложенията, приети от Правната комисия, са точно в обратната посока на препоръките на международните организации за свободата на словото, които имаха мисия в България в края на септември и обърнаха внимание на въпроса за пълното декриминализиране на обидата и клеветата. Тези предложения зачеркват и цялата реформа на тази част от Наказателния кодекс в последните години, когато обидата и клеветата престанаха да бъдат престъпления от общ характер и да се наказват със затвор“.

„От АЕЖ-България категорично се противопоставяме на този опит за въвеждане на брутална цензура, която би довела до нов бум на SLAPP дела срещу журналисти, опозиционни политици и активни граждани“, посочват още те в своята позиция.