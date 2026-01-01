Общо 353 лекари, дентални лекари, медицински сестри и акушерки са включени в проекта „Насърчаване на специализацията в специалности и области с недостиг на специалисти“, от стартирането му до момента. Те са разпределени в цялата страна, като общият брой на специалностите надхвърля 50.

Най-много са специализантите по Педиатрия – 25, Анестезиология и интензивни грижи и Педиатрични здравни грижи – по 22, както и Детска кардиология и Детска пневмология и фтизиатрия – по 14. Сред останалите специалности са: Кардиология, Ендокринология и болести на обмяната, Лицево-челюстна хирургия, Пневмология и фтизиатрия, Психиатрия и други.

Одобрените кандидати получават финансов стимул в размер на 2,5 минимални работни заплати над месечното си възнаграждение за целия период на специализацията, като средствата се изплащат на тримесечие.