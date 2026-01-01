Понеделник, 22 юни 2026 г. е 26-ата седмица от началото на годината. На този ден Българската православна църква отбелязва паметта на свети свещеномъченик Евсевий, епископ Самосатски, на светите мъченици Зинон и Зина, както и на светите мъченици Галактион и Юлиания.

Денят е и част от подготовката за един от най-обичаните български празници — Еньовден (Рождение на свети Йоан Кръстител), който се чества два дни по-късно, на 24 юни.

Ето кои са светците, чиято памет се пази на тази дата, и защо Църквата ги почита.

Свети свещеномъченик Евсевий, епископ Самосатски (†380 г.)

Свети Евсевий бил епископ на град Самосат, който се намирал в пределите на Антиохийската църква. Живял в IV век — едно особено тежко за православните време, белязано от арианската ерес, която отричала божествената природа на Сина Божий. През царуването на императорите Констанций, Юлиан Отстъпник и Валент, покровители на арианите, Евсевий понесъл многократни гонения и заточения, но останал непоколебим в православната вяра.

Най-известната случка от живота му разкрива неговата твърдост. У него се пазел документът, подписан от епископите при избора на свети Мелетий за антиохийски патриарх. Когато арианите поискали Евсевий да предаде този документ — дори под заплаха да му отсекат ръката — той отказал, готов да изгуби ръката си, но не и да измени на истината.

След години изгнание Евсевий се завърнал в Самосат заедно с другите прогонени православни духовници и се заел да възстанови църковния ред, поставяйки на овдовелите катедри достойни и твърди във вярата мъже. Кончината му била мъченическа: загинал от рана в главата, нанесена му от една жена арианка. Тялото му било върнато и погребано с почит в Самосат, а на неговото място застанал племенникът му.

Заради твърдостта си в защита на вярата Църквата го почита като свещеномъченик — духовник, пострадал за Христа.

Свети мъченици Зинон и Зина (†304 г.)

Свети Зинон произхождал от Филаделфия Арабска (в древността наричана Еман). Зина бил негов слуга, който горял от желание да пострада за Христовата вяра.

Когато научил с какво усърдие управителят на областта почита идолите, Зинон раздал имуществото си на бедните, освободил робите си и тръгнал да изобличи езичеството. Слугата му Зина не пожелал да го остави и доброволно го последвал.

Двамата претърпели жестоки изтезания, но останали верни на Христа и отказали да се отрекат от Него. Според житието мъките не успели да ги сломят, а накрая били посечени с меч. Паметта им се пази в храма на свети Георги в Кипарисия.

Свети мъченици Галактион и Юлиания

На същия ден Църквата възпоменава и светия мъченик Галактион, приел смъртта си чрез удавяне в морето, и светата мъченица Юлиания, изгорена заедно със своя син Сатурнин.

Тук е важно да се направи едно уточнение, защото имената често водят до объркване: тези светци от 22 юни не са същите като по-известните преподобномъченици Галактион и Епистима, чиято памет Църквата чества на 5 ноември. Историята за Галактион и Епистима — младоженците от сирийския град Емеса, които приели мъченическа смърт заради вярата си — е отделно и подробно житие. Сведенията за Галактион и Юлиания, почитани на 22 юни, са по-кратки, но Църквата пази и техния спомен наравно с останалите мъченици за Христа.

Какво ни казва този ден

Светците, които Църквата събира на 22 юни, идват от различни времена и места — епископ от IV век, господар и неговият слуга от началото на IV век, мъченици, чиито имена са достигнали до нас почти само като спомен. Обединява ги едно: верността докрай.

Историята на Евсевий, който бил готов да загуби ръката си, но не и истината, и на Зинон и Зина, чиято връзка на господар и слуга се превърнала в братство пред смъртта, остават послания за стойката на човека пред това, в което вярва.

За тези, които носят имената на тези светци или просто искат да отбележат деня, това е повод за тиха почит — а в храмовете на 22 юни се отслужват утреня и Света литургия в тяхна памет.

Кой празнува имен ден на 22 юни

Имен ден празнуват носещите името - Юлиана, Юлиания, Юлия — по светата мъченица Юлиания, която се чества на този ден.